Librandi perde le staffe con la Finanza. Il deputato renziano durante una verifica fiscale nella sua società ha minacciato i militari: “Sono un onorevole, un intoccabile, siete morti” (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Sono un onorevole, un intoccabile, siete morti, leghista di merda”. Sarebbero queste le parole pronunciate dal deputato renziano, Gianfranco Librandi, ai militari della Guardia di Finanza nel corso di una verifica fiscale presso le sedi della sua società, la Tci Telecomunicazioni, il 24 luglio scorso. A raccontare l’episodio è un’anticipazione dell’Espresso secondo cui si tratta di “frasi trascritte in alcune relazioni di servizio dei finanzieri”. “Secondo i finanzieri – scrive ancora l’Espresso – Librandi avrebbe sostenuto che lui è un deputato e un imprenditore che ‘lavora, non come voi che non fate un cazzo dalla mattina alla sera. Pago le tasse e quindi anche il vostro stipendio’. Poi ha insultato chi comandava l’operazione: ‘Sara’ un leghista di merda’. E, dopo essersi definito un ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

telemaco57 : @mattino5 e niente librandi non perde occasione di mettere in mostra tutta la sua idiozia. -