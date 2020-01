Leroy Merlin: 200 assunzioni di diplomati e laureati (Di giovedì 16 gennaio 2020) La nuova ricerca di personale riguarda Hostess e Steward, Addetti alla vendita, alla logistica… Anche Leroy Merlin, azienda francese leader nella grande distribuzione e specializzata nel fai-da-te, bricolage, giardinaggio, edilizia, arredo bagno ed altro, a gennaio 2020 assumerà 200 figure in possesso di diploma o di laurea. La nuova ricerca di personale riguarda Hostess e Steward, i quali dovranno accogliere i clienti facilitando l’orientamento durante il percorso d’acquisto, proporre loro i servizi adeguati per gli acquisti e svolgere azioni per la cura del patrimonio aziendale; Consiglieri di Vendita, che dovranno concretizzare le attività di caricamento, adeguare la disponibilità del prodotto in base alle vendite e mantenere la gamma dei prodotti sempre aggiornata; Addetti alla Logistica, che dovranno assicurare al cliente la giusta disponibilità del prodotto e la corretta ... Leggi la notizia su ildenaro

