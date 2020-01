Le prime pagine sportive di oggi, giovedì 16 gennaio (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Gazzetta dello Sport apre l’edizione di oggi con una clamorosa e imprevista complicazione nella trattativa Politano-Spinazzola. In attesa di test fisici completi sull’esterno arrivato dalla Roma l’Inter, secondo il quotidiano sportivo, avrebbe chiesto di rivedere i termini dell’accordo. La richiesta sarebbe di un prestito reciproco alla pari, senza obblighi di riscatto, come inizialmente previsto. Intanto ieri si sono giocate altre partite degli ottavi di Coppa Italia. La Juventus senza Cristiano Ronaldo ha agevolmente battuto per 4-0 l’Udinese con due gol di Dybala, uno di Higuain e uno di Douglas Costa. Il Milan senza Ibrahimovic, rimasto in panchina, ha battuto per 3.0 la Spal. E la Fiorentina ha battuto per 2-1 e in dieci l’Atalanta allo stadio Artemio Franchi, dove l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è stato ... Leggi la notizia su ilveggente

