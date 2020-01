Imma Battaglia: “Eva Grimaldi disse che amavo Licia perché era come mia madre, mi dava poco affetto” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Imma Battaglia, in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, ha voluto fare chiarezza sulla storia d’amore... L'articolo Imma Battaglia: “Eva Grimaldi disse che amavo Licia perché era come mia madre, mi dava poco affetto” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

GrandeFratello : Imma Battaglia rompe il silenzio e racconta la sua verità. #GFVIP vi aspetta questa sera. - GrandeFratello : Lucia Nunez, da Vivere a Le Tre Rose Di Eva... ed una lunga storia d'amore con Imma Battaglia. Ora vive un nuovo am… - GrandeFratello : Licia Nunez ha avuto una lunga relazione con Imma Battaglia, sarà riuscita dimenticarla davvero dopo la loro rottur… -