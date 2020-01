Il Daily Mail: la Uefa ha cambiato modulo al suo best 11 pur di includere Ronaldo (poco votato) (Di giovedì 16 gennaio 2020) Perché l’Uefa schiera la sua formazione dei migliori con uno “strano” 4-2-4? Risponde il Daily Mail: per infilarci Cristiano Ronaldo, che non era tra i tre attaccanti più votati. Perché il portoghese deve giocare sempre, non sia mai. Alla Juve come nella rappresentativa virtuale dei top 11 del 2019. E allora, visto che ai voti Lewandowski, Mané e Messi lo superavano, l’Uefa ha pensato bene di manipolare il modulo pur di farlo… andare in campo. Lo scrive il Daily Mail. Secondo il tabloid inglese a far posto a Ronaldo sarebbe stato il centrocampista del Chelsea N’Golo Kante, evidentemente ritenuto poco utile alla causa, lì in mezzo al campo. L’Uefa ha fatto sapere che “la formazione dell’anno 2019 è stata scelta sia per riflettere il voto dei tifosi, ma anche per valorizzare i risultati ottenuti in campo. In formazione ci sono 5 ... Leggi la notizia su ilnapolista

