Il Canada apre le porte a Harry e Meghan | ma chi paga per la security?

La nuova vita canadese di Harry e Meghan ha avuto il via libera della regina Elisabetta II. Ma i nodi da sciogliere restano tanti. Fra i problemi in ballo, c'è quello della sicurezza dei duchi. Chi si accollerà i costi per proteggerli? Si parle di cifre enormi: circa 800mila euro all'anno, che potrebbero diventare il triplo in caso di viaggi e spostamenti costanti. Il Canada, che fa parte del Commonwealth e ha ancora la regina come capo di stato, si è sempre addossato le spese per la protezione della famiglia reale durante le visite ufficiali.

