Fedez, bufera per le frasi choc della nonna: deve intervenire il cantante (Di giovedì 16 gennaio 2020) È già polemica per la prima puntata di Muschio Selvaggio, il nuovo podcast di Fedez e Luis Sal in cui è stata ospite anche la nonna del rapper. La signora Luciana prima si è detta «pro Mussolini», poi fa un commento ritenuto razzista su Bello Figo, rapper di origini ghanesi. «Sei bello però per essere della tua razza» ha detto l’anziana donna. Parole che hanno scatenato le ire del blogger Louis Pisano, connazionale del rapper: (Continua…) «Vaff****lo Fedez per aver postato questo video spacciandolo per tenero e che appoggi la tua nonna razzista del cavolo – la sua reazione su Instagram – Con la frase ‘Sei bello per la tua razza’ lei voleva intendere che solitamente la sua/mia razza è brutta? Ma che ca**o di problemi avete?!». Tra argomenti seri e battute, la nonna spiazza il nipote quando si parla di Benito Mussolini. (Continua…) «Io pro, pro, pro», ... Leggi la notizia su howtodofor

infoitcultura : Fedez, bufera per le frasi choc della nonna: «Sono pro-Mussolini». E poi parla di razza - Noovyis : (“Ma vaf**”. Fedez, bufera dopo aver presentato la nonna. Quello che dice è imbarazzante) Playhitmusic -… - luciano_laki : Fedez, bufera per le frasi choc della nonna: «Sono pro-Mussolini». E poi parla di razza -