Emilia-Romagna | Emanuele Filiberto | “Voterei Borgonzoni È una bella donna ed è anche una

Giancarlo Giorgetti a Otto e Mezzo ironizza su Zingaretti “Un segretario del Pd che perde in Emilia – Romagna è come l’allenatore della Juventus che retrocede in B” : Giancarlo Giorgetti numero due della Lega e grande amico di Matteo Salvini è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo. Giorgetti, politico ritenuto molto più moderato rispetto allo stesso Matteo Salvini, ha parlato delle prossime elezioni regionali che si terranno sia in Emilia Romagna che in Calabria il prossimo 26 gennaio. Il numero due della Lega ha usato un paragone calcistico per far comprendere, dopo 70 anni di dominio ...

Marco Travaglio da Lilli Gruber “Se Salvini perde in Emilia Romagna se ne deve andare” : Le riflessioni di Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, da Lilli Gruber durante la trasmissione Otto e mezzo, faranno molto discutere. Il noto giornalista da sempre filo grillino ha attaccato duramente Matteo Salvini affermando che se dovesse perdere le elezioni in Emilia Romagna dovrebbe lasciare la politica. Affermazioni troppo forti quelle di Marco Travaglio in considerazione del fatto che anche lo stesso Premier Giuseppe ...

Regionali Emilia Romagna : la Borgonzoni lancia un sondaggio su facebook - che finisce male : La pagina facebook della candidata della Lega alle Regionali viene invasa dalla "concorrenza" che, in risposta al sondaggio sul voto, fa stravincere il PD "Basta PD! In Emilia Romagna chi scegli? Passato (il PD) o il futuro (Lega)?". Lo aveva impostato così il sondaggio la Borgonzoni, attualmente candidata leghista alla Regionali Emiliane che si svolgeranno il 26 gennaio.

Emilia Romagna - Giorgetti su La7 : “Se perde - Zingaretti è come un allenatore della Juve che retrocede in serie B”. Battibecco con Gruber : “Elezioni regionali in Emilia Romagna? Se questo governo in tutte le elezioni in qualche modo viene sconfessato dal voto popolare, qualcuno deve trarne le conseguenze. Penso a Conte, ma anche a Zingaretti: un segretario del Pd che perde l’Emilia Romagna è come un allenatore della Juventus che retrocede in serie B“. Sono le parole del deputato della Lega, Giancarlo Giorgetti, ospite di “Otto e mezzo”, su La7, sulle ...

ELEZIONI Emilia-ROMAGNA/ Bonaccini - e i cattolici - al bivio su famiglia e statalismo : Nelle ELEZIONI in EMILIA-ROMAGNA i cattolici sono chiamati a giudicare un modello amministrativo basato su assistenzialismo e statalismo

Stefano Bonaccini a DiMartedì : “In Emilia Romagna Salvini è un ospite - questa è casa mia” : Da Giovanni Floris a DiMartedì uno degli ospiti è stato il governatore uscente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. In piena campagna elettorale il governatore dell’Emilia Romagna ha avuto parole durissime nei confronti di uno dei suoi principali avversari politici, Matteo Salvini. Il governatore dell’Emilia Romagna ha detto che “Io giro più di Salvini perché sono 5 anni che giro l’Emilia-Romagna. Matteo Salvini ha ...

Elezioni in Emilia Romagna - il sondaggio social di Borgonzoni è un boomerang : Bonaccini stravince : «Basta Pd! In Emilia-Romagna il 26 gennaio chi scegli?». A lanciare il sondaggio social è la candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Lucia Borgonzoni, che ha invitato il pubblico di Facebook a scegliere tra due coppie: quella del «passato» – formata dal governatore uscente Stefano Bonaccini insieme al segretario del Pd Nicola Zingaretti – e quella del «futuro» – formata da Borgonzoni al fianco del leader della Lega Matteo Salvini.

Marco Travaglio a Otto e mezzo : "Se perde in Emilia Romagna - Salvini se ne deve andare" : "Mi aspetterei che Matteo Salvini dicesse che se perde se ne va". Marco Travaglio è spesso maestro nel rovesciamento della realtà, ma ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo si supera. Il direttore del Fatto quotidiano riflette sulle regionali in Emilia Romagna e la spara grossa: "Le conseguenze polit

