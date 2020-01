Elisabetta Gregoraci duro attacco contro Nicola Savino: “Ecco perché sono stata fatta fuori dalla sua trasmissione” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Elisabetta Gregoraci sarebbe dovuta essere la co-conduttrice di L’Altro Festival di Nicola Savino (il nuovo DopoFestival che andrà in onda su RaiPlay), ma durante la conferenza stampa il suo nome non è stato fatto. Al suo posto, infatti, ci saranno Myss Keta ed Iva Zanicchi. A distanza di 24 ore, la Gregoraci si è sfogata su Instagram svelando quali sarebbero le motivazioni che avrebbero spinto Nicola Savino a “farla fuori” dal programma: “Cari amici e care amiche di Instagram, a malincuore, vi informo che ho appena saputo “a cose fatte”, che non farò parte del cast de “L’Altro Festival” così come annunciato dai media e come da accordo che mi aveva ufficializzato la Rai. Il motivo? Ve lo spiego: il signor Nicola Savino con cui avrei dovuto co-condurre il format, ha imposto la sua volontà ed ottenuto con forza e prepotenza, la mia esclusione, adducendo motivi ... Leggi la notizia su bitchyf

