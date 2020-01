Due gol contro tutto: Pellegrini manda la Roma ai quarti (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma – Missione compiuta. La Roma vince gli ottavi di finale in gara unica di coppa Italia e si regala il pass per i quarti del torneo. Battuto in trasferta il Parma grazie alla prima doppietta Romanista di Lorenzo Pellegrini. Due gol scaccia crisi che segnano la prima vittoria di questo 2020 e riportano un po’ di sereno in casa giallorossa dopo le ultime vicissitudini controverse di calciomercato. Il prossimo ostacolo sulla strada della finale si chiama Juventus, da affrontare ancora una volta in botta secca e ancora una volta lontano dalle mura amiche. Non era affatto scontata la buona riuscita della missione odierna. Un avvio di anno balbettante, la querelle Politano-Spinazzola, i tanti infortuni e la pesante assenza dettata dalla squalifica di Dzeko non lasciavano trasudare buoni propositi dalla partita del Tardini, dove i capitolini avevano tra l’altro già ... Leggi la notizia su romadailynews

