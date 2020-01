Drupi con la moglie a Vieni da me, ed è proprio lei “Piccola e Fragile” (Foto) (Di giovedì 16 gennaio 2020) Non si incontravano da un po’ di tempo Drupi e Caterina Balivo e oggi è riuscita a portarlo in trasmissione, nella sua Vieni da me ma c’è altro perché il cantante era in coppia con sua moglie Dorina (Foto). Dopo Nathalie Guetta e Natasha Stefanenko è lui a sfogliare l’album di famiglia su Rai 1. Un po’ scomodo sul divano bianco ha ricordato che l’ultima volta che ha incontrato la conduttrice lei correva dietro al marito, hanno preso lo stesso aereo. Il cantante racconta anche di Mia Martini, la sua Mimì, lei è stata il suo grande amore musicale, una sua grande amica: “E’ la persona che involontariamente mi ha dato il successo”. Drupi confida che aveva smesso di suonare e aveva iniziato a fare l’idraulico poi arrivò la telefonata di un amico. Doveva scrivere un pezzo per Mia Martini, l’avrebbe presentato a Sanremo. A 15 giorni dal festival Mimì decise di non partecipare e vollero ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

Dansai75 : RT @RBombonato: @vienidameRai @caterinabalivo Con Drupi che bei ricordi. Sempre bravissimo - MoniaPilotti : @vienidameRai un bellissimo momento Drupi che canta con la moglie, belli insieme - camassa_carmen : @vienidameRai @caterinabalivo Drupi...un tuffo nel passato.... che bello. Bella l' intervista xchè Drupi è stato mo… -