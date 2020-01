Cina, ragazza morta per denutrizione a 24 anni: faceva un pasto al giorno per pagare le cure al fratello disabile (Di giovedì 16 gennaio 2020) Cina, ragazza morta a 24 anni per denutrizione per pagare cure al fratello disabile Una ragazza di soli 24 anni è morta in Cina per denutrizione: la sua scelta di non mangiare abbastanza, dettata ovviamente dalla povertà, era stata però anche volontaria, visto che risparmiando il (poco) denaro a sua disposizione sperava di poter pagare le cure al fratello gravemente disabile. È successo nella provincia di Guizhou, tra le più povere della Cina. La ragazza, che si chiamava Wu Huayan, e il fratello erano rimasti orfani ormai vent’anni fa. Così la responsabilità del ragazzo era ricaduta sulle spalle della giovane studentessa del Guihua Shenghua Vocational and Technical College. C’erano le cure da pagare e allora Wu Huayan aveva deciso di cercare un lavoro. Ne aveva trovati due, che gli garantivano però uno stipendio di soli 600 yuan (circa 78 euro), a cui si aggiungeva un ... Leggi la notizia su tpi

