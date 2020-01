Calendario sci alpino 17-19 gennaio: orari gare Wengen e Sestriere, programma, tv e streaming (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dopo lo spettacolo sotto i riflettori dello slalom di Flachau, ci attende ancora tanto sci in questo fine settimana. La Coppa del Mondo di sci alpino al femminile è pronta a fare il suo ritorno in Italia dato che le atlete saranno impegnate al Sestriere, per due prove assolutamente da non perdere, mentre gli uomini saranno nello splendido scenario di Wengen per tre giorni a tutta velocità. Vivremo un Calendario particolarmente fitto con tanti punti pesanti in palio per la Coppa del Mondo generale e per quelle di specialità. Il Circo Bianco al femminile sarà di scena con un gigante e un gigante parallelo al Sestriere, mentre gli uomini vedranno una combinata, una discesa e uno slalom. IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino sono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte di ogni gara ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : Sci alpino Wengen e Sestriere 2020: calendario orari gare tv e palinsesto - #alpino #Wengen #Sestriere #2020: - zazoomnews : Sci alpino Coppa del Mondo Wengen 2020: programma orari e tv. Il calendario completo - #alpino #Coppa #Mondo… - zazoomnews : Sci alpino Coppa del Mondo Wengen 2020: programma orari e tv. Il calendario completo - #alpino #Coppa #Mondo… -