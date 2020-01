Amadeus a Sanremo 2020 porta la sua Giovanna Civitillo con «La Vita in Diretta» | Video (Di giovedì 16 gennaio 2020) Nelle ultime ore Amadeus a Sanremo 2o20 è stato travolto da una polemica dopo le frasi, ritenute sessiste, con cui il conduttore si è rivolto a Francesca Sofia Novello durante la conferenza di presentazione. La compagna di Valentino Rossi era stata scelta perché capace di “emergere nonostante stesse alle spalle di un grande uomo”, frase che ha portato Amadeus a pubblicare una rettifica sui suoi social. Questa però non è l’unica polemiche femminile, visto che Elisabetta Gregoraci ha spiegato di essere stata esclusa dal conduttore de “L’Altro Festival” Nicola Savino a causa delle appartenenze politiche del suo ex marito Flavio Briatore. Tra Moglie (Giovanna) e Marito (Amadeus) c'è #LaVitaInDiretta Per tutta la durata della kermesse sarà in nostra compagnia la fist lady del Festival pic.twitter.com/yURWEkNorU — La Vita in Diretta ... Leggi la notizia su giornalettismo

MonicaCirinna : Da #Amadeus inaccettabile sessismo. La RAI tuteli la pari dignità delle professioniste che ha ingaggiato. Salini, c… - Viceitaly : Guarda Amadeus 'distruggere' anni di emancipazione femminile alla conferenza stampa di Sanremo - chiaragribaudo : Il Festival di Sanremo compie 70 anni e #Amadeus ha deciso di riportarlo al 1950. Per lui una co-conduttrice è meri… -