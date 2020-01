Alfonso Signorini, una notizia inaspettata. È successo durante il GF Vip (Di giovedì 16 gennaio 2020) Niente da fare per tutti gli altri, il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini asfalta tutti. E dopo un inizio tentennante riprende ufficialmente quota mercoledì 15 gennaio. Dopo il crollo dello scorso venerdì, quando ha perso contro Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, il reality show ha riottenuto consensi. Tutto merito, o quasi , dell’espulsione di Salvo Veneziano e le prime dinamiche che si sono create all’interno della Casa più spiata d’Italia hanno appassionato 3.402.000 con il 20.23% di share (qui il riassunto della serata). Buon risultato anche per la partita di Coppa Italia trasmessa da Rai Uno: Juventus-Udinese è stata seguita da 4.731.000 spettatori con il 18.26%. Bene pure l’esordio di Italia’s Got Talent: nonostante la forte concorrenza lo show di Tv 8 condotto da Lodovica Comello ha totalizzato 1.367.000 telespettatori con il 5.9%. Sulla Rai invece è andata ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

