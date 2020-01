Adescava ragazzine su Facebook: chiedeva foto intime e poi le minacciava (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sofia Dinolfo Un 41enne palermitano è stato arrestato per estorsione e pedopornografia, a denunciarlo la famiglia di una ragazza di 12 anni del Salento, circa 20 le vittime minorenni dell'uomo in tutta Italia Adescava ragazzine sui social, si faceva inviare foto e video che le riprendevano in momenti di intimità, minacciandole poi di diffondere le immagini di cui disponeva e di consegnarle anche i loro genitori. Prese dalla paura per quello che avevano fatto e, spaventate dal rischio cui andavano incontro, le minorenni hanno raccontato tutto ai loro genitori. Per questo motivo i carabinieri della tenenza di Copertino, nel Salento, hanno eseguito un fermo di polizia giudiziaria emesso dalla procura di Lecce a carico di un 41enne siciliano, accusato di pedopornografia ed estorsione. Andiamo con ordine per capire cosa è accaduto tra l’uomo e le ragazzine. Lui è un palermitano ... Leggi la notizia su ilgiornale

Lasiciliaweb : Palermo, adescava ragazzine su Facebook CLICCA PER LEGGERE - LeccePrima : Adescava ragazzine via social e riceveva foto erotiche sotto minaccia - rep_palermo : Adescava e ricattava ragazzine su Facebook, arrestato palermitano [aggiornamento delle 13:02] -