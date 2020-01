Traffico Roma del 15-01-2020 ore 12:30 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Errore: L'attributo resource non è valido. Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane ancora oggi e domani blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della fascia verde dalle 7:30 alle 20:30 Dalle 7:30 alle 10:30 e dalle 16:30 alle 20:30 lo stop alle auto diesel esteso a tutti i veicoli fino a euro sei libero svolgimento una manifestazione in piazza Oderico da Pordenone nei pressi della sede della regione Lazio termine previsto per le 14 manifestazione anche nel pomeriggio dalle 15 alle 20 in piazza di Monte citorio proseguiranno Fino al prossimo 26 gennaio i lavori fascia oraria 718 in via Tommaso Salvini deviazioni anche per le locali linee bus 52 di In ... Leggi la notizia su romadailynews

LuceverdeRoma : ????#Roma #traffico - Via della Pineta Sacchetti rallentamenti tra Via Enrico Pestalozzi e Via la Nebbia > Via Di Boccea #luceverde #Lazio - raffromano11 : RT @liberioltre: Tre uomini in chiacchiere per non parlar del quarto @micheleboldrin @ThManfredi @gianlucac1 @DeShindig ?? Macron, riforma… - GiuseppeDiSilv6 : Contro l'#inquinamento a Roma,la #raggi blocca il #traffico veicolare #diesel,dei #cittadini #onesti #romani,che de… -