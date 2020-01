Tokyo Mirage Sessions #FE Encore - recensione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nintendo Switch è indubbiamente la console del momento. Basti pensare che nell'ultimo anno ha ricevuto più giochi rispetto a PS4 e Xbox One, e grazie al suo successo rappresenta per Nintendo un palcoscenico perfetto per dare una seconda chance ai giochi che su Wii U hanno venduto poco. E così, dopo Mario Kart 8, Captain Toad e Bayonetta, anche Atlus ha deciso di ripubblicare il suo RPG prodotto in esclusiva per la vecchia piattaforma di Nintendo, ovvero Tokyo Mirage Sessions #FE, che giunge su Switch in una versione arricchita di contenuti denominata Tokyo Mirage Sessions #FE Encore. L'arrivo di questo titolo su Switch è assolutamente un bene, perché si tratta di una delle migliori esclusive del Wii U, e uno dei jRPG migliori della scorsa generazione. In questa sede non andremo a ri-recensire il gioco, essendo in gran parte lo stesso titolo pubblicato su Wii U, di cui potete leggere ... Leggi la notizia su eurogamer

