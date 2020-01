Si torna a parlare di EMUI 10 e Huawei P20 Lite nel 2020: feedback ufficiale scoraggiante (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Era da tempo che non se ne parlava, complice l'approccio da parte dell'azienda poco incline a trattare l'argomento, ma nelle ultime ore si è tornati a parlare di una questione delicata come il possibile matrimonio tra l'aggiornamento con EMUI 10 ed il cosiddetto Huawei P20 Lite. L'ultimo bollettino, sotto questo punto di vista, risale ad un paio di mesi fa, come potrete notare dal nostro pezzo. Come stanno le cose nel 2020? In effetti, finalmente abbiamo avuto un feedback dalla divisione italiana del produttore. Cosa dice la divisione italiana su Huawei P20 Lite ed EMUI 10 Nello specifico, in queste ore è apparso un tweet di risposta ad un utente che ha chiesto lumi sotto questo punto di vista. La replica, anche in questo 2020, è sulla stessa lunghezza d'onda di quella rilasciata a novembre: "Attualmente non abbiamo indicazioni riguardo all'aggiornamento ad EMUI 10 per P20 Lite. ... Leggi la notizia su optimaitalia

