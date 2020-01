Sardine a Bibbiano: il 23 raduno contro lo “sciacallaggio” di Salvini (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il prossimo 23 gennaio si celebrerà lo scontro finale tra Matteo Salvini e il movimento delle Sardine, entrambi previsti in visita a Bibbiano per concludere la campagna elettorale delle imminenti elezioni regionali in Emilia Romagna previste per la domenica successiva. Il leader della Lega ha infatti scelto la cittadina reggiana come simbolica fine del suo tour elettorale, mentre il movimento nato lo scorso 14 novembre sarà a Bibbiano proprio per protestare contro lo sciacallaggio mediatico del centro destra. Sardine a Bibbiano contro Salvini Come precisato sulle loro pagine social, il movimento delle Sardine si riunirà a Bibbiano in quella che sarà una manifestazione caratterizzata da flash mob, canti e poesie e che sarà indirizzata contro un certo modo di fare politica utilizzando le inchieste giudiziarie come strumento di propaganda elettorale. Le Sardine fanno ovviamente riferimento ... Leggi la notizia su notizie

