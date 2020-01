Riforma Pensioni: Ghiselli in esclusiva su quota 41, uscita dai 62 anni e donne (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Le ultime notizie sulla Riforma delle Pensioni ruotano intorno all’atteso confronto che vi sarà tra il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ed i sindacati, che sono stati convocati per il 27 gennaio. Da qui ripartirà l’importante confronto sul ‘capitolo Pensioni’, la legge di bilancio 2020 ha, infatti, lasciato l’amaro in bocca a molte categorie di lavoratori, che confidano ora in questa nuova apertura, sperando Cgil, Cisl e Uil riescano, in loro rappresentanza, ad ottenere risposte concrete dal Governo. La Catalfo per quanto concerne la Riforma delle Pensioni parlando ai microfoni di Radio 1 ha ribadito che la priorità del Governo é quella di dare all’Italia un sistema Pensionistico più equo e flessibile. I sindacati dalla loro hanno chiesto riforme “vere, ampie e complete”, un no a misure spot ed alla politica del fare e disfare. Ieri ... Leggi la notizia su pensionipertutti

petergomezblog : Francia, proteste contro riforma pensioni: falò di rifiuti e cassonetti. Governo cede: “Ritiro provvisorio dell’età… - CatalfoNunzia : Abbiamo preso un impegno coi cittadini perciò Quota 100 non si tocca. Già da questo mese al @MinLavoro cominciamo a… - Agenzia_Ansa : Il governo francese ritira 'provvisoriamente' il punto più controverso della riforma delle #pensioni, l'età di equi… -