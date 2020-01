Regeni,Pm Cairo: nuova squadra indagini

Il procuratore generale egiziano, al-Sawi, ha annunciato la costituzione di "unadi inquirenti" per indagare sul rapimento e uccisione di Giulio,il ricercatore italiano trovato morto alil 3/02/2016. "Lastudia e classifica tutti i documenti del caso e lavora per prendere tutti i provvedimenti di indagine necessari per scoprire la verità in totale imparzialità e indipendenza", ha sottolineato al-Sawi incontrando gli inquirenti italiani, assicurando la verità "lontano dalle false informazioni"(Di mercoledì 15 gennaio 2020)