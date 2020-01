Priyanka Chopra Jonas e Richard Madden protagonisti della serie Citadel (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La piattaforma Amazon ha ufficializzato l’inizio delle riprese della sua nuova serie, annunciando i due protagonisti: Priyanka Chopra Jonas e Richard Madden. La bella attrice Priyanka Chopra Jonas, protagonista delle serie di successo Quantico dividerà il set con Richard Madden, noto per aver interpretato la serie Bodyguard. La serie Citadel verrà diretta dai Fratelli Russo, … L'articolo Priyanka Chopra Jonas e Richard Madden protagonisti della serie Citadel proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

