Poussin a Napoli, grande successo durante le festività: la mostra prosegue (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Il Martirio di Sant’Erasmo (1628/1629) di Nicolas Poussin (Les Andelys 1594 – Roma 1665) per la prima volta in città ha entusiasmato i napoletani e i tanti turisti in visita in città durante le festività natalizie. Il capolavoro, in mostra insieme a un gruppo di opere del periodo rimarrà in mostra al Complesso monumentate Donnaregina fino al prossimo 16 marzo. È la prima di una serie di collaborazioni previste con i Musei Vaticani resa possibile grazie ai rapporti intercorsi tra S.E.R. Crescenzio Sepe, Cardinale Metropolita dell’Arcidiocesi di Napoli, e S.E.R. Cardinale Giuseppe Bertello, Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, sulla base dei quali si è instaurato un rapporto di fattiva collaborazione, grazie anche all’impegno profuso dal Direttore dei Musei Vaticani, Barbara Jatta, da Mons. ... Leggi la notizia su anteprima24

