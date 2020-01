Pasquale Laricchia contesta Signorini al GF Vip: “Me ne posso andare” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Pasquale Laricchia contro Alfonso Signorini: il duro sfogo E’ da poco iniziata la terza puntata del GF Vip. E Alfonso Signorini ha iniziato immediatamente il programma parlando dell’espulsione di Salvo Veneziano, il quale ha fatto delle dichiarazioni davvero indicibili nei confronti di Elisa De Panicis. Uscite poco felici fatte mentre era impegnato a parlare con Sergio Volpini, Patrick Pugliese e Pasquale Laricchia, i quali hanno riso di gusto. Un atteggiamento il loro che non è piaciuto minimamente nè a Alfonso Signorini nè tantomeno al Grande Fratello Vip. Per tale ragione è stato proposto loro di andare nei prossimi giorni in un centro contro la violenza sulle donne ad ascoltare proprio delle testimonianze su questo argomento così da capire bene quanto gravi sono state le affermazioni fatte da Salvo. Una proposta che non è stata gradita minimamente da ... Leggi la notizia su lanostratv

