Omicidio Katia Tondi, il marito portato in carcere un mese dopo la condanna (Di mercoledì 15 gennaio 2020) portato in carcere Emilio Lavoretano, l'ex gommista casertano condannato lo scorso 18 dicembre a 27 anni di carcere per l'Omicidio della moglie Katia Tondi. La sentenza era arrivata senza che la Corte D'Assise di Santa Maria Capua Vetere emettesse contestualmente il provvedimento di carcerazione. Leggi la notizia su fanpage

