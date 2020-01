NVIDIA SHIELD TV 2019 supporta solo le app a 32 bit? Solo per pochi questo sarà un problema (Di mercoledì 15 gennaio 2020) NVIDIA SHIELD TV 2019, pur avendo un processore che supporta la tecnologia a 64 bit, sfrutta quella a 32 bit. Ma forse non è un problema così grave L'articolo NVIDIA SHIELD TV 2019 supporta Solo le app a 32 bit? Solo per pochi questo sarà un problema proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

NVIDIA SHIELD Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : NVIDIA SHIELD