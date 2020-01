Migranti, Lamorgese: “Governo riflette sulla regolarizzazione” (Di giovedì 16 gennaio 2020) La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha risposto all’interrogazione di Riccardo Magi, deputato di Radicali +Europa, in occasione del question time alla Camera. In particolare la ministra ha aperto ad una sanatoria per la regolarizzazione dei Migranti. Migranti, Lamorgese apre ad una sanatoria La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese ha aperto a una sanatoria per regolarizzare i Migranti nell’ottica di una riforma complessiva delle politiche migratorie. “La materia delle regolarizzazioni dei lavoratori stranieri è di particolare complessità, con molteplici profili da valutare sia tecnici che politici”, ha infatti dichiarato la Lamorgese, in risposta all’interrogazione di Riccardo Magi, deputato di Radicali +Europa. Per poi aggiungere come l’obiettivo del Governo e del ministero sia “di valutare la questione nel quadro di una complessiva ... Leggi la notizia su notizie

