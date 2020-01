Eleonora Malaguti morta: malore mentre andava a prendere la figlia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Una morte improvvisa che ha gettato nella disperazione tutta la sua famiglia. Eleonora Malaguti, 45 anni, è deceduta mentre stava andando a prendere la figlia a scuola, come ogni giorno. Nel pomeriggio di lunedì 13 Gennaio 2020, un malore l’ha stroncata mentre si trovava all’interno della sua Fiat Punto a Vigarano Pieve, in provincia di Ferrara. In base ad una prima ricostruzione, la donna era andata a prelevare la figlia a scuola ed era diretta a casa. Insieme a loro c’era anche un’amica della ragazza. Dopo aver parcheggiato l’auto è stata però colta dal malore, probabilmente un infarto. La 45enne soffriva di un problema alla valvola mitralica: per questo era seguita da specialisti. Immediatamente sono arrivati i soccorsi, fra le urla disperate della figlia. Purtroppo però, ogni tentativo dei medici di salvarle la vita si è rivelato inutile. Eleonora ... Leggi la notizia su notizie

