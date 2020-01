Ecco quanto guadagna uno streamer di successo su Twitch (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il famoso streamer di Twitch Matthew "Mizkif" Rinaudo ha sorpreso i fan dopo aver rivelato il suo vero patrimonio netto durante il suo stream dell'11 gennaio.Mizkif ha rapidamente sviluppato una grande base di fan sul suo canale Twitch nel 2019, guadagnando quasi 270.000 nuovi follower nel corso dell'anno.Durante uno dei suoi primi stream del nuovo anno nel 2020, la star di Twitch ha avuto il tempo per un onesto Q&A in cui i follower potevano chiedergli quello che volevano.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

