Confindustria Nautica, confermato stop pagamento canoni porti turistici in contenzioso (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – Con circolare una circolare di oggi dell’Agenzia delle Entrate viene data una compiuta interpretazione dell’art.34 del decreto Milleproroghe (n. 162/2019), che prevede la sospensione del pagamento dei canoni dei porti turistici. Lo rende noto Confindustria Nautica precisando che si tratta della norma fortemente voluta da Confindustria Nautica, “volta ad evitare i procedimenti di riscossione, il blocco dei correnti e la revoca delle concessioni agli operatori in contenzioso con lo Stato a causa della legge finanziaria approvata dal governo Prodi del 2006), che, modificando retroattivamente le concessioni-contratto in essere per la realizzazione dei porti turistici, ha stabilito l’aumento retroattivo dei canoni demaniali anche fino al 700%”.Nell’art.34 del decreto Milleproroghe, che sospende il pagamento dei ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

