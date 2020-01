Calciomercato Brescia: dopo Skrabb, nel mirino c’è Zajc (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Calciomercato Brescia: dopo l’ufficialità dell’arrivo di Skrabb, la squadra di Cellino punta a riportare in Italia Zajc Il Brescia si fionda sul mercato per aumentare la qualità della rosa per portare a casa l’obiettivo stagionale, ovvero la permanenza in Serie A. dopo l’arrivo di Skrabb, è un altro l’obiettivo in casa Brescia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la squadra di Massimo Cellino starebbe puntando a riportare in Italia Miha Zajc, attualmente in forza al Fenerbache con un passato all’Empoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

