Veronica Panarello “era lucida” quando uccise il figlio Lorys: le implacabili parole dei giudici della Cassazione (Di martedì 14 gennaio 2020) Omicidio Lorys Stival: depositate le motivazioni della sentenza che lo scorso 21 novembre ha confermato, anche in Cassazione, la condanna a 30 anni di reclusione per la mamma di Santa Croce Camerina (Ragusa) che la mattina del 29 novembre strangolò in casa il figlio di 8 anni e si sbarazzò del suo corpicino esanime gettandolo nel canale di cemento di contrada Mulino Vecchio, poco distante dalla sua abitazione. Veronica Panarello: quel dettaglio intimo di Lorys che ha reso ancor più mostruoso il suo crimine Non un delitto d’impeto ma un omicidio che, secondo quanto ricostruito dalla inchiesta e come tre sentenze hanno confermato, la Panarello si era prefigurata nelle ore precedenti allo stesso. Il sopralluogo nel canalone prima di rincasare e togliere la vita a Lorys e le azioni studiate lucidamente dopo il delitto, relative alla fase di occultamento del corpo e depistaggio messi ... Leggi la notizia su urbanpost

