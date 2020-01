Striscia, Salvo Veneziano dopo la squalifica al GF Vip: ‘Nel mio dialetto quelle frasi significano amore” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Valerio Staffelli nel corso della puntata del 14 gennaio di Striscia la notizia dopo una travagliata rincorsa riesce a consegnare il Tapiro d’oro a Salvo Veneziano, espulso dal Grande Fratello Vip in seguito alle sue affermazioni sessiste nei confronti delle due concorrenti Elisa De Panicis e Paola di Benedetto. Salvo Veneziano nascosto in una toiletta Inizialmente all’ex concorrente, intercettato da Staffelli in un hotel di Roma, viene impedito di farsi riprendere dalle telecamere di Striscia da addetti della produzione del GF Vip, che arrivano a nasconderlo in una toilette dell’albergo. QUI il video Salvo Veneziano: ‘Chiedo scusa, nel mio dialetto quelle frasi significano amore’ A quel punto, incalzato dall’inviato, Salvo decide di parlare e spiega: «Nella mia ironia ho fatto uno sbaglio dicendo alcune frasi che potevano sembrare aggressive, ma invece nel mio dialetto ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

