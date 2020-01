Space X, miliardario cerca compagna per andare sulla Luna (Di martedì 14 gennaio 2020) Chi vuole essere la prima donna non astronauta ad andare sulla Luna? Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa, che sarà il primo turista spaziale della storia (come ha annunciato Elon Musk due anni fa) sta cercando una compagna «speciale» con cui condividere l’esperienza di viaggio sul futuro razzo spaziale di SpaceX, il Big Falcon Rocket, nel 2023. Il fondatore di Zozo (il maggior sito rivenditore di moda online del Giappone) ha 44 anni: di recente è finita la sua storia con la modella e attrice Ayame Goriki, e sta cercando un nuovo amore. «Finora sono stato in grado di procurarmi la mia quota di denaro, lo status sociale e la fama», ha scritto sul suo sito web. «Ma ora sto ricominciando la mia vita. Mentre i sentimenti di solitudine e di vuoto iniziano lentamente a farsi strada, c’è una cosa a cui penso: voglio continuare ad amare. Voglio trovare una “compagna di vita”. E ,con ... Leggi la notizia su vanityfair

iosonolacora : Peccato che sono già sposata... #SpaceX : Il miliardario Yusaku Maezawa cerca una fidanzata per andare con lui sull… - gabrielanthonyp : ''Cerco l'anima gemella per andare sulla Luna'': il contest online del miliardario giapponese @mashableitalia - RadioDoubleD : RT @mastervmware: ''Cerco l'anima gemella per andare sulla Luna'': il contest online del miliardario giapponese: -