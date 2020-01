Riforme: comitati ‘noiNO’ su taglio parlamentari, piattaforma anche on line (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – E’ stato presentato oggi alla Camera il coordinamento nazionale dei comitati ‘noiNO’ alla riforma costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari. La Fondazione Luigi Einaudi, che ha promosso la raccolta delle firme tra i parlamentari, ha presentato la piattaforma www.noino.eu attraverso la quale si articoleranno i comitati locali e l’organizzazione della campagna referendaria nazionale. “A pochi minuti dal lancio della piattaforma -si legge in una nota- risultavano già costituiti 12 comitati territoriali, da Catania a Torino. Soci fondatori del coordinamento nazionale sono i parlamentari, tra i 100 sottoscrittori del referendum (71 senatori e 29 deputati) , che aderiscono al manifesto noiNO”.L'articolo Riforme: comitati ‘noiNO’ su taglio parlamentari, piattaforma anche on line sembra essere il ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

