Rifiuti: sindaco Pozzallo, 'tavolo tecnico su sito impianto biogas' (Di martedì 14 gennaio 2020) Palermo, 14 gen. (Adnkronos) - Un tavolo tecnico per discutere della realizzazione di un impianto di biogas in contrada Bellamagna, nel ragusano, tra Modica e Pozzallo. E' questa la proposta avanzata dal sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna durante la riunione di oggi della III e IV Commissione Ars Leggi la notizia su liberoquotidiano

