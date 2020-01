Ricerca: intesa Università-Cnr, all'ateneo di Catania la sede dell'Istituto di BioEconomia (2) (Di martedì 14 gennaio 2020) (Adnkronos) - "Siamo al centro dell’area euro-mediterranea - ha aggiunto il presidente del Cnr - e mi piace ricordare che, dopo l’evento catanese, a Palermo con l’Università Lumsa inaugureremo proprio una nuova sede dell’Istituto di studi sul Mediterraneo, in una sinergia tra diversi approcci discip Leggi la notizia su liberoquotidiano

DottorPaolo86 : RT @McGadda: Su @sole24ore i risultati della ricerca di Istituto Green @Unibocconi per @METRO_Italia presentata oggi @Montecitorio prima… - ScuolaSantAnna : RT @McGadda: Su @sole24ore i risultati della ricerca di Istituto Green @Unibocconi per @METRO_Italia presentata oggi @Montecitorio prima… - METRO_Italia : RT @McGadda: Su @sole24ore i risultati della ricerca di Istituto Green @Unibocconi per @METRO_Italia presentata oggi @Montecitorio prima… -