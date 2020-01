PlayStation e Sony saltano l'E3 2020 e ora è davvero ufficiale (Di martedì 14 gennaio 2020) Se ne parlava con una certa insistenza ormai da diversi giorni e troppe voci indipendenti concordi facevano pensare a qualcosa di davvero concreto. Così i rumor e i presunti leak degli insider si trasformano ora in ufficialità: Sony e l'universo PlayStation saltano anche l'E3 2020.Una notizia che inevitabilmente sembra togliere ulteriore forza a un evento storico che negli ultimi anni sta però perdendo appeal in mezzo a molte altre conferenze e a eventi organizzati in prima persona dai colossi dell'industria in maniera totalmente indipendente. In questo scenario la possibilità che Sony stia effettivamente organizzando un evento completamente dedicato a PS5 diventa sempre più credibile e praticamente scontato. Ma perché Sony ha deciso di non partecipare all'E3? La compagnia ha rivelato di non credere che l'evento possa essere adatto per ciò che ha pianificato per questa annata: "Dopo ... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Sony e PlayStation saltano nuovamente l'E3. #E32020 #PS5 #PlayStation #Sony - bpdplaystation : Sony #PS3 CECH-4204A #playstation3 - funzionante con 2 controller e 4 giochi + ca #eBay #PlayStation ? Ends in 5h ??… - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #2: Cavo AV component HD per Sony Playstation PS2, cavo component AV per Sony… -