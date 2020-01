Perché è giusto vedere "Richard Jewell" (Di martedì 14 gennaio 2020) C’è una battuta quasi all’inizio di “Richard Jewell”, in sala dal 16 gennaio, che dice tutto. Dice tutto sul film e sull’icona Clint Eastwood, alla sua quarantesima regia e prossimo ai novant’anni. Un grande Sam Rockwell esorta l’ingenuo Richard, schernito da tutti perché ciccione e un po’ ottuso - ma con il sogno di diventare poliziotto - a non diventare un asshole, uno str.., perché “basta un po’ di potere per fare di una persona un mostro”. È l’idea che il caro, roccioso Clint coltiva da sempre: il vero eroe, il vero patriota, è l’uomo comune, l’“ordinary man”, ma chi fa bene il proprio lavoro dovrà sempre scontrarsi con il Potere, anzi i Poteri. Non era questo, in fondo, anche il destino del suo ispettore Callaghan?Questo criticatissimo – ... Leggi la notizia su huffingtonpost

