Palermo, truffa all'Inps: false invalidità in cambio di denaro (Di martedì 14 gennaio 2020) Truffe sistematiche ai danni dell'istituto di previdenza a vantaggio di numerose persone che, in cambio di cospicue somme di denaro, hanno ottenuto indennità previdenziali o assistenziali. Questo l'oggetto dell'operazione "Igea" con cui questa mattina la Guardia di Finanza ha arrestato due persone, un 57enne di Terrasini e un 49enne di Camporeale, in provincia di Palermo. Fitta la rete di "procacciatori di pazienti" I due - uno a capo dell'intero sistema, l'altro suo principale collaboratore - si servivano di una fitta schiera di 'procacciatori di pazienti' e complici che, a vario titolo, avevano un ruolo nell'organizzazione. Tra loro sono state identificati e denunciati numerosi soggetti tra dipendenti pubblici, medici generici e specialisti, componenti delle commissioni mediche Asp, oltre a responsabili di Caf. Ai procacciatori di clienti ... Leggi la notizia su tg24.sky

