Palermo: strappo in FI, capogruppo circoscrizione 'nessun servilismo a Orlando' (Di martedì 14 gennaio 2020) Palermo, 14 gen. (Adnkronos) - Lo strappo in casa Forza Italia, a Palermo, va in scena all'interno della VII circoscrizione. Dopo l'annuncio del vice presidente azzurro Fabio Costantino di aver lasciato il partito perché "costola servile" della giunta Orlando, in serata arriva la replica del capogru Leggi la notizia su liberoquotidiano

Palermo strappo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Palermo strappo