Palermo, con la pensione di invalidità ma appassionati di balli di gruppo: due arresti per truffa (Di martedì 14 gennaio 2020) Di sera andavano in balera a divertirsi, di giorno si fingevano invalidi: ciechi in grado di leggere le lettere prese dalla cassetta delle poste, persone che si riteneva incapaci di camminare, beccate da sole che guidavano l’auto. A condire il tutto, i finti invalidi percepivano l’indennità d’accompagnamento. La Guardia di Finanza ha smantellato un’organizzazione dedita a concedere illecitamente indennità previdenziali o assistenziali. È accaduto nel Palermitano: chi operava nell’organizzazione si occupava, in cambio di denaro, di tutta la trafila per ottenere il sussidio. Due sono le persone arrestate e decine quelle indagate. Le indagini Concorso in truffa ai danni dello Stato, truffa aggravata per il conseguimento di contributi pubblici, falsità ideologica e traffico di influenze illecite:queste le accuse formulate dalla procura di ... Leggi la notizia su open.online

matteosalvinimi : Invece di girare il mondo per occuparsi di immigrati, Orlando farebbe bene a occuparsi delle migliaia di donne e uo… - elenabonetti : Questa notizia, che arriva da Palermo, sconcerta e addolora profondamente. L’indignazione, però, non serve se non c… - ItaliaViva : A #Palermo terzo appuntamento con la scuola politica '#Futura' /w @davidefaraone -