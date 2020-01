Napoli-Perugia, le formazioni ufficiali: Llorente titolare (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIl Napoli di Gattuso in un incrocio sulla carta in discesa negli ottavi di coppa Italia, la sfida al Perugia è il preludio a un possibile quarto di finale contro la Lazio che lei pure è impegnata in un incrocio con una squadra di categoria inferiore, la Cremonese. Sono da poco ufficiali le formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto nella sfida del San Paolo. Ecco le scelte degli allenatori: formazioni ufficiali: Napoli – Ospina, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Elmas, Fabian, Zielinski, Lozano, Llorente, Insigne. Perugia – in attesa L'articolo Napoli-Perugia, le formazioni ufficiali: Llorente titolare proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

sscnapoli : ?? Biglietti per #NapoliPerugia e #NapoliFiorentina in vendita da domani alle 12:00. Tariffa speciale per coloro che… - mainsport_it : RT @mainsport_it: Il #Napoli di Gennaro #Gattuso sfida il #Perugia di Serse #cosmi nel #Match degli ottavi di finale di #CoppaItalia . Scop… - Spazio_Napoli : -