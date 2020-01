Materassi in strada in via Paradiso di Pastena, rischio per gli automobilisti (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – È stato necessario chiedere l’intervento di una pattuglia dei vigili urbani in via Paradiso di Pastena a causa dell’abbandono di alcuni Materassi che ha messo a rischio la sicurezza stradale. Uno dei Materassi ha invaso la carreggiata della stradina parallela alla tangenziale di Salerno e particolarmente trafficata come collegamento tra i quartieri di Pastena e Torrione. Come mostra la foto il materasso, probabilmente abbandonato da ignoti a margine della carreggiata è caduto sulla strada. Sul posto una pattuglia della polizia municipale chiamata ad intervenire da automobilisti di passaggio. I vigili hanno sollecitato l’intervento della consorzio di smaltimento dei rifiuti per rimuovere i Materassi. Non è escluso che possano essere acquisite le immagini di videosorveglianza della zona per capire se è possibile risalire a chi ha abbandonato i ... Leggi la notizia su anteprima24

WoowFabi : Se sei pazzo, come certamente sei, usa la tua pazzia: i fantasmi che affollano la tua strada, usali come piume per… - mserenapatriarc : *Benvenuti a Balduina, discarica a cielo aperto di Roma Nord* In strada materassi, scaldabagni e naturalmente alber… - SGrecoPL : [12/17] E poi Rena, bella di una bellezza che turba i suoi stessi fratelli, con cui condivide l'infanzia in una cas… -