Di Battista e Taverna sono i nuovi «PR» del M5S (Di martedì 14 gennaio 2020) Ci sono nuovi incarichi in vista per Alessandro Di Battista e anche per la vicepresidente del Senato Paola Taverna. Il Movimento 5 Stelle, in vista degli stati generali che verranno convocati il prossimo 13 marzo, ha iniziato a riorganizzare alcuni settori interni al partito, in modo tale da indicare dei referenti per ciascun ambito dell’attività pentastellata. Tra le nomine comunicate nella giornata di oggi, spiccano proprio quelle di Alessandro Di Battista e di Paola Taverna. LEGGI ANCHE > La storia del commento di Di Battista sull’espulsione di Paragone Di Battista nuovo referente Eventi del Movimento 5 Stelle I due sono stati indicati, insieme a Marco Croatti, come responsabili del Portale Eventi del Movimento 5 Stelle. Insomma, coordineranno i gruppi territoriali per la realizzazione di incontri e comizi, oltre che di manifestazioni più strutturate. Saranno qualcosa ... Leggi la notizia su giornalettismo

giornalettismo : Il ritorno all'attivismo nel #M5S di Alessandro #DiBattista. Sarà, insieme a Paola #Taverna, il referente eventi - DMALAGIGI2 : si rimette in gioco? Portale Eventi MoVimento 5 Stelle: Marco Croatti, Paola Taverna e 'Alessandro Di Battista' #m5s - DSovranista : @valy_s Ma giusto una mia curiosità,con quale criterio sono stati scelti? A partire da Di Battista,Taverna,Di Maio… -