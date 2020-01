Caso Saguto: pm, ‘Scoperto sistema tentacolare ma non è un processo all’antimafia’/Adnkronos (6) (Di martedì 14 gennaio 2020) (Adnkronos) – Poi ancora accuse agli imputati del processo: ‘Ci troviamo in presenza di pubblici ufficiali che sono chiamati a rispondere di reati gravissimi che hanno recato un danno irreparabile e incalcolabile all’immagine dell’amministrazione della giustizia”, dice Bonaccorso. Parole molto pesanti sugli imputati: ‘L’ufficio della sezione di Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo” “è stato trasformato in un ufficio di collocamento”, sottolinea il magistrato. Per Bonaccorso “gli amministratori giudiziario hanno avuto un comportamento predatorio”.Poche ore prima, a sedere sul pretorio, era stata la principale imputata del processo, Silvana Saguto, che ha reso dichiarazioni spontanee. Per 41 minuti l’ex Presidente della sezione Misure di prevenzione si è difesa dalle accuse della Procura ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

