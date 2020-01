Carabiniere prende il caffè con i colleghi e poi un colpo di pistola alla testa: aveva solo 45 anni (Di martedì 14 gennaio 2020) Tragedia a Pescara nella mattinata di oggi, sabato 11 novembre. Un Carabiniere si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola all’interno degli uffici in cui prestava servizio nel capoluogo di provincia abruzzese. Il dramma si è consumato intorno alle 9 nel palazzo dove ha sede il reparto locale del Noe, il Nucleo operativo ecologico dell’Arma dei carabinieri, in via Venezia, nel pieno centro di Pescara. (Continua…) Dalle prime notizie trapelate, la vittima sarebbe un militare di 45 anni che, per motivi tutti da accertare, ha messo in atto l’estremo gesto usando la sua arma di ordinanza. L’uomo si sarebbe presentato regolarmente al lavoro nelle scorse ore, poi ad un certo punto si sarebbe rinchiuso nei bagni degli uffici dove infine si sarebbe tolto la vita con un solo colpo. Inutili per lui i successivi soccorsi da parte dei colleghi, che sono intervenuti dopo aver ... Leggi la notizia su howtodofor

