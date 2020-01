Camera Commercio assume da mobilità esterna 4 disabili legge 68/1999 (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – La Camera di Commercio di Salerno pubblica un bando per mobilità esterna volontaria finalizzata all’immissione in ruolo di quattro dipendenti a tempo pieno ed indeterminato riservato ai disabili di cui alla legge 68/1999. Si legge nel bando: “Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la copertura, nell’organico della Camera di Commercio di Salerno, di n. 4 posti di ‘Istruttore amministrativo/contabile’ categoria C o categoria e profili professionali equivalenti – Posizione economica C1 (C.C.N.L. del comparto Funzioni locali) a tempo pieno e indeterminato – riservato ai lavoratori di cui alla legge 68/99 – Scade alle ore 12,00 del 20 gennaio 2020. Qui trovi l’avviso integrale e il modulo per la domanda – http://bit.ly/30hRcdC“. L'articolo Camera ... Leggi la notizia su anteprima24

