Call of Duty, i ricavi dell’espansione saranno donati per la ripresa dell’Australia (Di martedì 14 gennaio 2020) I ricavi dell'acquisto del DLC "Outback Relief Pack" di Call of Duty: Modern Warfare verranno dati in beneficenza a diverse associazioni per la ripresa dell'Australia dopo il recente disastro incendiario che l'ha coinvolta. Un'iniziativa proposta dai giocatori su Reddit, che ha poi ottenuto il supporto ufficiale di Activision e Infinity Ward. Leggi la notizia su fanpage

